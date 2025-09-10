Супер вест за 15 септември

Булфото

През почивните дни ще е сравнително добро и хубаво времето, по планините на изолирани места ще вали. Времето и в понеделник. На 15 септември Рачев призова дечицата, които отиват на първия си учебен ден, да си вземат дрешка, защото ще е хладно.

"Не иска да си ходи това лято и продължаваме да бъдем 5 градуса над нормата", заяви Рачев. И в Пловдив, и в София ни очакват хубаво, топло време, следващата седмица. Много високи ще са сутрешните температури в Пловдив.

В обобщение за следващите 10 дни - проф. Рачев заяви, че ще е хубаво, лятно време със свежа утрин. Край морето мъжете може да сложат камизолка, а жените - връхна дреха, когато си пият чая или кафето. Температурата на водата ще е около 24-25 градуса. Едно късно море- винаги може да се направи, каза проф. Рачев.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!