Супергрипът препълни белодробната болница във Велико Търново

Булфото

От средата на януари Специализираната белодробна болница във Велико Търново е препълнена и дори връща пациенти. Причината – сериозен ръст на следгрипните усложнения и пневмонии. Медиците признават, че се сблъскват с такава кризисна ситуация за пръв път от десет години.

В болницата има 53 легла и те са постоянно заети. „Пациенти се настаняват буквално в момента, в който бъде изписан някой друг“, обясни управителят д-р Стела Денчева. По думите ѝ настоящият сезон протича по-тежко, а усложненията са повече, особено при хора със съпътстващи заболявания като сърдечни проблеми и диабет.

„При нас не идват активните случаи на грип или COVID, а техните усложнения. За съжаление, голяма част от пациентите не са ваксинирани, което е сериозен проблем“, подчерта д-р Денчева. Тя допълни, че в повечето случаи, когато пациентите постъпят, тестовете вече са отрицателни и е трудно да се каже кой вирус е бил водещ.

Специалистите отчитат и друга тревожна тенденция – късно търсене на медицинска помощ. „Много хора се лекуват сами у дома и дори не се обръщат към личния си лекар. Идват при нас, когато състоянието вече е силно влошено“, обясни д-р Цвета Илиева. По думите ѝ пациентите често признават, че са чакали твърде дълго.

Лекарите са категорични, че ваксинацията значително намалява риска от тежко протичане и хоспитализация. „Ваксинираните изкарват грип и COVID по-леко и се възстановяват по-бързо“, посочи д-р Кадена Петкова.

Препълнената база отново поставя въпроса за разширяване на болницата. В лечебното заведение има недостроено крило, което би могло да облекчи ситуацията, но за завършването му липсва финансиране. В момента част от пациентите са принудени да чакат или да бъдат насочвани към други болници, което често води до напрежение и недоволство.

Апелът на лекарите е ясен: хората да не се самолекуват, да търсят навреме медицинска помощ и да се ваксинират, предаде бТВ.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!