"Суперхраните" на нашите баби: Четири полезни продукта

Днешните скъпи "суперхрани" всъщност са добре познати продукти, които предните поколения са консумирали ежедневно под формата на обикновен обяд или вечеря.

Преди уелнесът да се превърне в скъп маркетинг, храни като овесените ядки и лещата са били ценени заради своята достъпност и хранителност, а не заради гръмки етикети,пише Тялото.бг.

Ето няколко традиционни вегански храни, които днес са "ребрандирани", но бабите ни са поднасяли на масата всяка седмица:

Овесени ядки

Овесените ядки са били евтини. Сега тези ядки, наред със семената от чиа, са лансирани за суперхрана.

Те винаги са били изключително полезни. Богати на фибри, с приличен протеин за зърно и достатъчно универсални, за да бъдат сладки или солени.

Хранителната стойност не се е променила. Само опаковката и цената.

Леща

Лещата е била храна за бедните в много култури и държави, което е и причината постоянно да се появява на трапезите.

Тя е евтина, готви се бързо и е богата на протеини и желязо.

Сега е топ предложение за хората, които са на растителната диета (вегани/вегетарианци) и съответно става все по-скъпа, като се предлагат и миксове с подправки за еднократно готвене.

Кисело зеле

То е било начинът, по който хората са консервирали зеленчуците, преди да съществуват хладилници. Стояло е в буркани и бидони в мазето, не е струвало почти нищо за приготвяне и е траяло много.

Бактериите днес, които правят киселото зеле здравословно, са същите, които са го предпазили от гниене в мазето на вашите дядовци и прадядовци.

Боб

На всяка трапеза е присъствал бобът открай време заради ниската си цена.

Сухият боб (или зелен фасул) е струвал стотинки за килограм и е можел да изхрани цялото семейство с дни.

Всяка култура има ястия с боб, защото са достъпни, вкусни и полезни.

