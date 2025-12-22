"Суперхраните" на нашите баби: Четири полезни продукта
Днешните скъпи "суперхрани" всъщност са добре познати продукти, които предните поколения са консумирали ежедневно под формата на обикновен обяд или вечеря.
Преди уелнесът да се превърне в скъп маркетинг, храни като овесените ядки и лещата са били ценени заради своята достъпност и хранителност, а не заради гръмки етикети,пише Тялото.бг.
Ето няколко традиционни вегански храни, които днес са "ребрандирани", но бабите ни са поднасяли на масата всяка седмица:
Овесени ядки
Овесените ядки са били евтини. Сега тези ядки, наред със семената от чиа, са лансирани за суперхрана.
Те винаги са били изключително полезни. Богати на фибри, с приличен протеин за зърно и достатъчно универсални, за да бъдат сладки или солени.
Хранителната стойност не се е променила. Само опаковката и цената.
Леща
Лещата е била храна за бедните в много култури и държави, което е и причината постоянно да се появява на трапезите.
Тя е евтина, готви се бързо и е богата на протеини и желязо.
Сега е топ предложение за хората, които са на растителната диета (вегани/вегетарианци) и съответно става все по-скъпа, като се предлагат и миксове с подправки за еднократно готвене.
Кисело зеле
То е било начинът, по който хората са консервирали зеленчуците, преди да съществуват хладилници. Стояло е в буркани и бидони в мазето, не е струвало почти нищо за приготвяне и е траяло много.
Бактериите днес, които правят киселото зеле здравословно, са същите, които са го предпазили от гниене в мазето на вашите дядовци и прадядовци.
Боб
На всяка трапеза е присъствал бобът открай време заради ниската си цена.
Сухият боб (или зелен фасул) е струвал стотинки за килограм и е можел да изхрани цялото семейство с дни.
Всяка култура има ястия с боб, защото са достъпни, вкусни и полезни.
