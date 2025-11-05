Кадър България он ер

Ярко пълнолуние озари нощното небе над популярния плаж "Бонди" в Сидни, Австралия.

Луната се показа в небичайно голям размер на фона на небето и околните обекти, предаде България он ер.

Подобно явление се класифицира като Суперлуна - моментът, в който спътникът достига най-близкото си положение до Земята.

Според учените това е най-ярката Суперлуна за тази година.

Орбитата на Луната не е съвършен кръг, а е леко елипсовидна. Така понякога тя се намира по-близо до Земята (перигей), а друг път – по-далеч (апогей).

Когато пълнолунието настъпи близо до перигея, астрономите го наричат Суперлуна – защото изглежда до 14% по-голяма и до 30% по-ярка от най-слабото пълнолуние в годината (според НАСА).

