Супермарките в Гърция свалят цените на хранителните продукти

Пиксабей

Супермаркетите в Гърция започнаха да намаляват цените на хранителните стоки след преговори с правителството.

Свалянето на цените е започнало още преди споразумението да влезе в сила, съобщават от Съюза на потребителите.

В сравнение с месец юли миналата година са намалени цените на плодове и зеленчуци със 7%,с 2% е по-евтино е сиренето, а тестените изделия - с 5%, предаде БНР.

Процесът ще продължи и през месец август, съобщават от министерството на развитието.

Според изявление на министъра на развитието Такис Теодорикакос от 31 август поне с 5% падат цените на всички стоки от първа необходимост.

Очаква се тези отстъпки да са в сила от два до четири месеца и да включват богат спектър от стоки – от месо, хляб, брашно, яйца до домакински почистващи препарати.

С коригирането на цените още от началото на август магазините целят да запазят традиционните си клиенти и дори да ги увеличат.

По отношение на зехтина обаче производители съобщават, че се очаква рязко повишаване на цената, поради сушата.

Например от Халкидики туристите - предимно българи и румънци, изкупуват големи количества зехтин сега на по-ниски цени и се запасяват за зимата, казаха местните фермери.

Редактор "Екип на Петел",

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