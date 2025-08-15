Супермен плени Мария Илиева

Редактор: Недко Петров

На връх именния си ден Мария Илиева говори за ефекта от новия й сингъл. Певицата разкри, че неочаквано за нея „Супер жена“ е определена за жестока песен от журналисти и хора от нейния екип. Този комплимент много е зарадвал Илиева, тъй като е признание за хубавата енергия и текста на песента.

Онзи ден в парка две прекрасни дами с дечица, защото ние по майчински там се срещаме с децата в парка, ме спряха и ми казаха: Страхотна е новата ви песен. Благодарим ви, че я направихте. Ето това удовлетворение е несравнимо и ме зарежда, каза Мария.

Тя разкри още, че наред с тази енергия, се зарежда и с хубавата семейна подкрепа.

Днес ми е малко тежичко, тъй като снощи имах участие и не успях да се наспя. Довечера също ще пея, но примерно утре ще мога да си поспя до обяд, защото моя любим ще се погрижи за дечицата, и ще имам това време, в което мога да се възстановя да си почина, допълни тя.

Признаниета на Мария за грижите, които мъжът й полага за нея, силно впечатли Мария Цънцарова.

Всъщност всяка супер жена има нужда от един Супермен до себе си, заяви емоционално водещата на сутрешния блок по бТВ, а Мария Илиева се съгласи с нея.

