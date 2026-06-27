Суров отговор на страни в Европа срещу престъпността сред непълнолетните

Снимка: Пиксабей

Очаква се през август парламентът на Швеция да одобри законопроект, предвиждащ възрастта за носене на наказателна отговорност при тежки престъпления да се намали от 15 на 14 години. Целта е да се пресече практиката престъпни мрежи да използват деца като наемни убийци или за бомбени атентати, възползвайки се от тяхната безнаказаност.

Досегашните поправителни домове се оказаха безсилни - вместо места за ресоциализация, те често се превръщаха в „инкубатори“ за нови членове на бандите. Шведският министър на правосъдието Гунар Стрьомер обяснява суровата статистика:

„Моделът, който действаше досега, не успява да се справи с непълнолетни, които извършват тежки престъпления - нито за да се предотврати въвличането им в подобна престъпност, нито за да бъдат реабилитирани деца, осъдени за тежки престъпления. Повечето 15-16-17-годишните, които в момента изтърпяват наказания в институции за младежи от затворен тих, отдавна са известни на социалните служби. От тези, които имат връзки с банди, над 90% извършват престъпления отново. Това са ужасяващи числа. Те отразяват сериозен провал на нашето общество и правната система.“

Осем от съществуващите затвори са натоварени със задачата да подготвят специални сектори за деца, където те ще бъдат държани отделно от възрастните лишени от свобода. Сред тях е и затворът „Розерсберг“, намиращ се северно от Стокхолм, където ежедневието на децата ще бъде строго разчертано. Килии от 10 квадратни метра, пребоядисани в успокояващо зелено, телевизор и обща баня, собствен двор и класна стая на всеки етаж.

Директорът на затвора Габриел Весман описва режима:

„Ще ги будим в седем сутринта за закуска. Училището започва в осем часа. Имаме няколко учители, наети от затворническата служба или които предстои да бъдат наети за тази задача, и те ще се занимават с учебния процес. Това е просто обикновено начално училище и те ще бъдат в малки групи в класните стаи - по шест души.“

За всяко дете са предвидени двойно повече надзиратели, отколкото за възрастните. Те ще бъдат с тях навсякъде, за да се гарантира, че посещават училище и пишат домашните си. Непълнолетните ще бъдат заключвани в килиите си между 20:00 часа вечерта и 07:00 сутринта.

Реформата обаче е противоречива. Повечето от десетките организации и институции, консултирани по предложението - включително и администрацията на затворите - се обявиха против мярката, която мнозина смятат за контрапродуктивна. Юлия Хьогберг, юрист към организацията за детски права Bris:

„Виждаме риск както за самото дете в момента, така и в дългосрочен план - това може силно да повлияе на способността му да се развива и да се върне към живот без престъпност. Освен това решението да се намали възрастта за наказателна отговорност ще подкопае репутацията на Швеция като пионер в областта на детските права.“

„Да заключваш хора противоречи на човешката природа - така е. А когато става въпрос за млади хора, е ясно, че може да се усеща още по-тежко.“

- съгласен е и директорът на затвора "Резерберг".

Дясното правителство, което дойде на власт с обещание да се бори с престъпността, се опитва бързо да прокара множество реформи в различни области преди парламентарните избори през септември, отбелязват наблюдатели.

Докато Швеция затяга законите, британската столица се бори с друг феномен, в който главни действащи лица отново са подрастващите.

В Лондон тийнейджъри с електрически велосипеди са се превърнали в истинско изпитание за полицията. Градът вече е известен като „европейската столица на кражбите на телефони“. Борбата се води с дронове, софтуер за разпознаване на лица и специални прехващащи екипи. Една от най-известните жертви беше бившият главен политически съветник на премиера в оставка Киър Стармър - Морган Максуини, чийто телефон беше откраднат през октомври. И макар кражбите да са спаднали с 12% за година, мащабите остават стряскащи. Задигнатите на улицата телефони са част от глобална мрежа за контрабанда, стигаща до Китай. Обикновено крадците получават между 100 и 200 паунда за един телефон.

Детектив Гарет Гилбърт, който ръководи операциите в едни от най-засегнатите райони, пояснява:

„Като цяло това са тийнейджъри момчета, привличани от по-големи организирани престъпни групи. Макар да мислят, че извършват едно малко, незначително, изолирано престъпление, всъщност то е част от по-голяма мрежа - мрежа, която води нагоре към организираната престъпност. Компонентите се разпространяват навсякъде. Когато сме проследявали телефони сме установявали, че се намират в товарни контейнери в други държави. Сам по себе си телефонът е изключително ценна стока. Отминаха времената, когато се крадяха портфейли за 20-30 паунда вътре. Един телефон съдържа богатство от данни, информация и финансови ресурси, които могат да бъдат извлечени. Всички ние го осъзнаваме и работим заедно, за да сведем това до минимум, както и с мобилните оператори, които променят настройките за сигурност, за да направят отключването, използването и препродажбата на откраднати телефони все по-трудни за престъпниците.“

Случаите в Стокхолм и Лондон очертават тревожна тенденция: организираната престъпност в Европа става все по-млада и по-дръзка. И докато политиците спорят дали решението е в по-строгите присъди или в засилената полицейска охрана, обществото остава пред трудния въпрос - как да защити децата си от това да се превърнат в инструменти на насилието.

Редактор "Екип на Петел",

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