Сутрешни мъгли затрудняват шофьорите в части на страната

За намалена видимост поради мъгла тази сутрин предупреждават от Агенция "Пътна инфраструктура". До 50 м е ограничена видимостта в района на АМ „Хемус“ /област София/, АМ „Струма“ /област София/, АМ „Тракия“/ област София/; Абланица /област Ловеч/. До 100 м пък е мъглата в района на областите Перник и Габрово.

От АПИ посочват, че пътните настилки са предимно сухи, частично заледени по усойните места, проходими при зимни условия.

Температурите са в интервала от -5°С до +5°С.

Времето над страната е предимно ясно.

Слаб вятър духа в почти цялата страна.

