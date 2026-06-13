Сутринта по Черноморието ще превалява, след обяд разкъсване на облачността

карта НИМХ

Днес намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване и Източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места в Централна България. Ще духа умерен северозападен, в Източна България северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°, в София - около 22°.

В планините ще преобладава слънчево време, след обяд с купеста облачност и на места в масивите от Централна България ще превали дъжд. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра - около 8°.

Над Черноморието ще има значителна облачност, в сутрешните часове все още и с валежи. След обяд облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Ще духа слаб и умерен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21° и 24°. Температурата на морската вода е 21°-22°, в района на Шабла 18°-19°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, но с тенденция на отслабване.

Редактор "Екип на Петел",

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