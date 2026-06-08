Сутринта по Черноморието слънце, след обяд дъжд

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Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, в източните и планинските райони придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26° и 31°, по Черноморието – 21°-23°, а в София около 27°.

В планините преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от североизток, по най-високите върхове – от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 22°.

По Черноморието в сутрешните часове ще има ниска слоеста облачност или мъгла. През деня ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 21°-23°. Температурата на морската вода е 20°-21°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Редактор "Екип на Петел",

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