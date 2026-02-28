Свалена ракета падна сред хората в Катар
Кадри от Катар показаха ракета, свалена от системите за противовъздушна отбрана, която пада директно върху жилищен район в предградията на столицата Доха. Отломките са попаднали върху тълпа от хора докато те са се опитвали да избягат, предаде Актуално.
Кадри, разпространяващи се онлайн, показват как ракетата експлодира след удара.
WATCH: Missile debris falling in Qatar. pic.twitter.com/oj6Mepd9dp— Clash Report (@clashreport) February 28, 2026
