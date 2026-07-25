Свалиха дрон, навлязъл в небето над Румъния

Снимка Фейсбук, Министерство на националната отбрана на Румъния

В събота, 25 юли, в 08:22 часа, радарните системи за наблюдение на Министерството на националната отбрана засекоха ново неразрешено навлизане на дрон в националното въздушно пространство на Румъния. Безпилотният летателен апарат се е движил в района на границата с Украйна.

Два изтребителя F-16 Fighting Falcon на Военновъздушните сили на Румъния, които са били на дежурство по мисията „Еър Полисинг“, са прихванали въздушната цел и са изпълнили стандартните процедури по идентификация и неутрализиране.

Дронът е бил свален безопасно в необитаем район в близост до държавната граница.

Екипи на Министерството на националната отбрана на Румъния предстои да се отправят към района на падането, за да извършат проверки.

Министерството на националната отбрана следи непрекъснато ситуацията във въздушното пространство и поддържа тесен контакт със съюзническите структури.

Допълнителна информация ще бъде предоставена веднага щом стане налична, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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