Свалиха паметниците на Екатерина Велика и ген. Суворов в Одеса

Кадър Туитър

Паметникът на руския пълководец Александър Суворов в Одеса е демонтиран, съобщи градският съвет на Одеса, предаде Актуално.

Паметникът на Суворов е демонтиран през нощта на 29 декември в едноименния район на Одеса. Демонтажът е извършен едновременно с този на паметника на Екатерина Велика.

На 30 ноември градският съвет на Одеса гласува на свое заседание да бъдат демонтирани и пренесени паметниците на руската императрица Екатерина Велика и на нейните сподвижници – основатели на Одеса, както и на пълководеца Александър Суворов.

Паметникът на Екатерина Велика и на основателите на града е издигнат през 1900 г., демонтиран през 1920 г. и върнат на първоначалното си място през 2007 г.

Паметникът в чест на императрицата, по чиято заповед през 1794 г. е основана Одеса - от черноморските казаци, които са украинци по произход, е бил многократно нападан. В началото на ноември 2022 г. градската администрация обяви, че жителите са гласували за демонтирането на паметника.



The monument to the #Russian commander Alexander Suvorov was demolished in #Odesa, following a sculpture by Catherine II.



Earlier, the monument to Suvorov was dismantled in Izmail. pic.twitter.com/WIVziUzB3h