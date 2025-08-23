Свалиха украински дрон, летящ към Москва

Снимка Пиксабей

Руските военни предотвратиха опасност за Москва.

Системи за противовъздушна отбрана са свалили украински дрон, летящ към руската столица Москва.

Това е съобщил кметът Сергей Собянин в своя канал Max, цитиран от ТАСС.

"Силите за противовъздушна отбрана на Министерството на отбраната свалиха един дрон, летящ към Москва. Специалисти от службите за спешна помощ работят на мястото на останките", написа кметът.

Отделно, руски летища съобщават за въведени ограничения в работата си с цел безопасност, пише news.bg.

Шереметието, Самара и други съобщават за такива промени в лаконични изявления.

В същото време, украинските власти съобщиха за жертви и ранени при руски атаки.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!