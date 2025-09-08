Свалят пенсионерите от колите с нова технология

В живота има много трудни разговори с близки, които бихме искали да избегнем. И един от най-трудните е обсъждането с възрастни родители на въпроса дали все пак трябва да седнат зад волана. Нов патент на General Motors може да направи този диалог малко по-лесен или поне да предостави основателни причини за него, пише Аутомедия Инвестор



Много съвременни автомобили вече са оборудвани със системи за оценка на вниманието на водача. Те анализират поведението зад волана - продължителност на пътуването, време на деня, спазване на лентата, резки промени в скоростта и малки корекции на волана. Ако системата открие сънливост или загуба на концентрация, тя предупреждава водача.

Разработката на GM отива още по-далеч. Патентът, озаглавен „Система и метод за определяне на времето на водача за пенсиониране“, ще проследява:

времето за реакция на водача

признаците на умора (присвиване на очи, например)

реакцията на външни стимули (сигнали от други автомобили)

спазването на правилата за движение: скорост, използване на мигачи и много други.

Въз основа на цялата тази информация системата ще оцени дали шофьорските умения се подобряват или влошават с течение на времето. Ако системата открие проблем, тя може да уведоми водача, член на семейството или настойник.

GM все още не е заявила дали планира да внедри тази система в производствени автомобили, но въвеждането на системата се случва във време, когато все повече и повече по-възрастни шофьори са зад волана.

Така, според американската статистика, през 2022 в страната е имало почти 52 милиона шофьори на 65 и повече години - със 77% повече отколкото преди две десетилетия. Анализаторите казват, че за първи път в историята светът е изправен пред ситуация, в която много хора надживяват възрастта, на която все още могат безопасно да шофират кола.

