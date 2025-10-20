Кадър Фб

"С Глория мислим за сватба." Това издаде ексклузивно подкастърът и риалити герой Даниел Петканов. Лудия репортер и новата му тръпка - моделката Глория Петкова, заживяха под един покрив почти веднага след началото на връзката си. В "Traitors: игра на предатели" двамата открито демонстрираха чувствата си. Никой обаче, включително и те самите, не са очаквали такъв стремителен развой на отношенията си.



Подкастърът и манекенката отглеждат заедно и децата си малката Анабел, плод на брака на Глория с бизнесмена Методи Велинов, и връстника Габриел, син на Петканов от моделката Алекс Богданска.



