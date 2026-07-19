Сватбите в Гърция - под строг контрол от данъчните

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Лятото е сезонът на сватбите, а Гърция е перфектното място за красива брачна церемония. И въпреки че в последните години се наблюдава отлив в желанието на двойките за сключване на брак, все още брачната институция в Гърция е на почит. Сватбените тържества - също.

Наскоро известната гръцка тенисистка Мария Сакари, която ще се омъжва за сина на премиера Кириакос Мицотакис – Константинос, заяви шеговито в интервю за американския специализиран телевизионен канал Тенис Ченъл (Tennis Channel), че готвят „малка сватба“ с 500-600 гости.

За семейството на потомствен политик като гръцкия премиер подобен мащаб на сватбеното тържество донякъде е разбираемо. Но големи сватби в Гърция организират не само хора с неговите контакти, но и редица популярни и не толкова популярни лица.

Преди няколко години гръцките медии широко отразиха грандиозна сватба на известна в публичното пространство двойка. Дни наред телевизионни предавания и рубрики в печатните медии показваха снимки от празненството с впечатляваща украса, огромна сватбена торта, елегантна булчинска рокля. Присъстваха популярни личности, за гостите пя известен гръцки изпълнител. Социалните мрежи бяха заляти с постове от събитието, а булката публикува в Инстаграм профила си списък с всички, участвали в организацията.

Информацията в социалните мрежи обаче беше засечена от специален данъчен софтуер и екип данъчни, който "сканира" мрежата. И щастливото събитие се превърна в данъчен кошмар. Оказа се, че нито един участник не е чист пред държавата. Властите засякоха сериозно разминаване между декларираните доходи и публикуваната информация в личните им социални мрежи, в които на практика рекламират дейността си. Започна данъчна проверка, при която беше установено, че има сериозни нарушения на данъчното законодателство от страна на всички участвали, писа тогава в. „Прото тема“.

Тази конкретна сватба, добила изключителна популярност, и до момента е нагледен пример за мащаба на сивата икономика в Гърция, като показва как физически и юридически лица успяват да укрият доходи и да избегнат плащането на данъци.

В последните години гръцките власти постепенно засилиха контрола над доходите, но сега заявките са за още по-голямото му затягане.

Укриването на данъци вече се следи с изкуствен интелект като Независимият орган за държавни приходи (ААДЕ) въведе система за електронно засичане на данни и "умен" контрол, съобщава електронното издание на в. "Прото тема", цитиран от БНТ. ААДЕ прави пълен дигитален профил за всеки данъчен номер с цел да се засекат отклонения и недекларирани доходи. Прави се и анализ дали декларираните доходи отговарят на финансовото поведение на данъкоплатците, а 90 държави си сътрудничат с гръцките данъчни власти и подават информация към тях.

Редактор "Екип на Петел",

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