Свещеник е нападнат с нож в църква в Ница

Снимка pixabay

Инцидент с божи служител навръх Великден.

Свещеник е бил нападнат с нож в църква в Ница, Южна Франция.

Това съобщи министърът на вътрешните работи Жералд Дарманен на страницата си в Twitter.

Той заяви, че животът на свещеника е извън опасност и добави, че полицията е арестувала нападателя. Нападението е извършено в момент, когато във Франция се провежда вторият тур на президентските избори, пише dunavmost.com.

#BreakingNews | #France: Priest stabbed with a kinfe in the Saint Pierre d'Arene church in the city of #Nice.



Police arrested one man in connection to the attack.



Photo by @cestrosi pic.twitter.com/2nbzTo1tfm