Свещеник от Варна, баща на 6 деца: Мъжете в семейството трябва да създават мир и спокойствие в дома

кадър: Нова тв

В навечерието на един от най-светлите християнски празници екип на Нова тв среща зрителите си с един варненски свещеник, който е пример за силна вяра, отдаденост и семейни ценности. Отец Алексей служи в храма „Св. Николай Чудотворец“ във Варна повече от 12 години и заедно със съпругата си Димитрия отглежда шест деца – пет дъщери и един син.

„През всички тези години именно вярата в Христос ме е водила“, сподели отец Алексей. Смиреният му начин на живот и ценностите, които изповядва, личат не само в службата му, но и в семейството. Той ни посреща в храма с усмивка, заедно със съпругата си и пет от децата им. Любопитен детайл е, че всички носят имена, започващи с буквата „А“ – Антон, Ана, Андрея, Анастасия, Алексия и Ангела.

Историята на семейството започва преди повече от 20 години по необичаен начин – в двора на храма. „Попитах я колко е часът, но тя не искаше да ми отговори. Не беше лесно“, разказа с усмивка отец Алексей. Двамата се срещат на 31 август 2003 г., а няколко месеца по-късно започва връзката им.

Днес ежедневието им е изпълнено с грижи и отговорности около децата – училище, детска градина и извънкласни занимания. „Балет, рисуване, танци – всичко изисква много организация и внимание“, сподели съпругата му Димитрия. Деветгодишната Анастасия рисува, ходи на балет и пее в църковен хор, а 11-годишната Андрея съчетава пеенето в хора с любовта си към модерните танци, включително хип-хоп.

„Трудно е и има много предизвикателства, но къщата ни е пълна с радост, смях и щастие“, каза Димитрия. Според отец Алексей ключът е в търпението и спокойствието. „Изисква се изключителна търпеливост. Мъжете в семейството трябва да създават мир и спокойствие в дома“, подчерта той.

Свещеникът възпитава децата си в основните християнски ценности – търпение, смирение и прошка. „Да бъдат търпеливи един към друг, в училище и в живота. Това е труден, но важен процес“, каза отец Алексей.

В навечерието на Бъдни вечер семейството отправя своето послание към всички. „Пожелавам здраве, търпение, мъдрост и да бъдем по-добри – не само по празниците“, каза Димитрия. А отец Алексей допълва: „Нека семействата се обърнат към вярата, към Бог и към Христос.“

