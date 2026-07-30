Свещениците от Софийската епархия подкрепиха патриарх Даниил

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Свещенството от Софийската епархия изразиха пълната си подкрепа за българския патриарх и Софийски митрополит Даниил и категорично се разграничиха от архимандрит Никанор, игумен на Църногорския манастир „Св. св. безсребреници и чудотворци Козма и Дамян". Това се посочва в декларация, която е публикувана на сайта на Софийската митрополия.

В нея се казва, че действията и публичните изявления на архимандрит Никанор в медиите и социалните мрежи представляват атаки срещу Българската православна църква – Българска патриаршия (БПЦ-БП) и срещу патриарх Даниил. В съобщението, публикувано на сайта на Софийската митрополия, е цитирано „официално изявление" на Никанор от 28 юли 2026 г., в което той нарича БПЦ-БП „подобие на църква, лакей на руския империализъм".

Свещениците определят обвиненията, че патриарх Даниил е проводник на кремълско влияние в Църквата, като „смехотворни", се посочва в декларацията на свещениците от Софийската епархия, пише novini.bg.

Те изразяват несъгласие и с призивите на архимандрит Никанор към „църковно-народна борба", сваляне на патриарха, гражданско неподчинение и непосещаване на храмовете. Подписалите декларацията 75 свещенослужители квалифицират думите и делата му като „неприемливи и недопустими за клирик на БПЦ-БП".

„Нещо повече, те са опасни и могат да доведат до гибелни духовни последствия, особено сред неукрепналите във вярата и изкушени от политиката. Смятаме, че в Църквата „всичко трябва да става с приличие и ред“ (I Кор. 14:40)", се отбелязва в публикуваната декларация.

Свещениците призовават компетентните църковни органи да разгледат действията и публичните изявления на архимандрит Никанор и, ако нарушенията бъдат установени по надлежния църковно-съдебен ред, да му наложат съответно наказание.

На 29 юли Софийската епархия наложи пълно запрещаване от свещенослужение за 15 дни на архимандрит Никанор (Христо) Христов Мишков, игумен на Църногорския манастир „Св. св. безсребреници и чудотворци Козма и Дамян" край село Гигинци. Наказанието е със заповед на българския патриарх и Софийски митрополит Даниил.

Редактор "Екип на Петел",

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