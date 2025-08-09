Светът осъди решението на Израел

Кадър Youtube

Редица западни партньори на Израел и още много държави по света осъдиха решението на правителството на Бенямин Нетаняху да предприеме операция за пълна окупация на целия град Газа.

Генералният секретар на ООН Антиниу Гутериш определи решението на Тел Авив като „опасна ескалация“.

Въпреки протестите в страната, след среднощно заседание, правителството на Израел обяви, че ще няма да окупира цялата Ивица, а само град Газа.

Сега израелската армия има пълен контрол над 75% от палестинската територия.

Решението предизвика критики сред висшите военни и негодувания сред близките на останалите живи заложници на „Хамас“.

Германия реши да замрази напълно всички военни доставки за Израел до второ нареждане.

Вашингтон отново заяви, че „уважава правото на еврейската държава на самозащита“.

Българското външно министерство изрази загриженост от операцията и призова „Хамас“ да освободи всички заложници.

