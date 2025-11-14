Светът отбелязва Деня за борба с диабета

Снимка: Пиксабей

Днес е Световният ден за борба с диабета.

По данни на Българското дружество по ендокринология един от девет души по света има диабет, а над 250 милиона не знаят, че живеят с това заболяване, посочва БНР.

От дружеството призоваха за подкрепа и разбиране към хората с хронични заболявания на работните им места.

Българи крият, че имат диабет, а много работодатели предпочитат да не назначават такива хора, с идеята, че работниците им често ще отсъстват по болест. Това разказа проф. Цветалина Танкова, началник на клиниката по диабетология в специализираната болница по ендокринология в София.

Лекарите обръщат внимание на хората с предиабетно състояние, че с промяна в начина си на живот могат да избегнат диабета. Промени в начина на хранене и повече двигателна активност, които продължават постоянно, а не за няколко месеца, обясни ендокринологът доц. Невена Чакърова.

