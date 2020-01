Светът потъна в скръб след смъртта на Коби Брайънт

Още по темата Бившата звезда на НБА Коби Брайънт загина в катастрофа с хеликоптер

Световни знаменитости изказаха съболезнования в социалните мрежи

Минути след новината за смъртта на Коби Брайънт в катастрофа с хеликоптер знаменитости от различни сфери и точки на планетата заляха социалните мрежи със съболезнователни послания.

Ето наякои от най-трогателните:

Reports are that basketball great Kobe Bryant and three others have been killed in a helicopter crash in California. That is terrible news! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 януари 2020 г.

Денис Родман написа: "Разтърсен съм из основи. Научих новината за моя приятел... Не мога да повярвам. Господ да е със семейството му в този момент".

Devastated to hear the news on my friend @kobebryant passing. Prayers go out to his wife Vanessa and his children and the @Lakers family. pic.twitter.com/Oki9GkYEu5 — Dennis Rodman (@dennisrodman) 26 януари 2020 г.

​Актрисата Упи Голдбърг написа: „Герой за мнозина, включително за моя внук! Изключителен атлет, който винаги бе мил с мен и моето семейство”.

I had the honor to shake Kobe’s hand before my first ever NBA game. The man was a legend and that is a moment I will never forget. Prayers to his family and friends. Life is fragile. 🙏🏼 pic.twitter.com/yl1UgyrWZc — Meyers Leonard (@MeyersLeonard) 26 януари 2020 г.

Amare Stoudemire in shock, learning during his debut with Maccabi Tel Aviv about Kobe's death



(video by @BBS_4You)pic.twitter.com/YhAP0vOe1N — Eurohoops.net (@Eurohoopsnet) 26 януари 2020 г.

