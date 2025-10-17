Светът се моли за Бриджит Бардо

фото: Cdrik b06 , Уикипедия

Легендата на световното кино Бриджит Бардо е приета в болница с тежко заболяване и и претърпяла операция, пишат френски медии, сред които ежедневникът nicematin и rtl.

Емблематичната актриса и природозащитничка е хоспитализирана в Тулон от няколко седмици. Според ежедневника Var-Matin, 91-годишната звезда, известна с ролите си във филмите "И Бог създаде жената" (1956), "Истината" (1960) и "Презрение" (1963), е напуснала дома си в Ла Мадраг, Сен Тропе, за да бъде приета в частната болница "Сен Жан", предаде Дир.бг.

Според вестника Бардо е претърпяла "операция поради сериозно заболяване". Въпреки че точният характер на болестта не е разкрит, хоспитализацията ѝ, която досега е била пазена в тайна, буди безпокойство, коментират френски медии.

Според Var-Matin, тя може скоро да се завърне в дома си в Сен Тропе, но засега здравословното ѝ състояние остава тревожно.

Това не е първият път, когато Бриджит Бардо се сблъсква със здравословни проблеми през последните години, допълват френски издания.

През юли 2023 г. в дома ѝ е извикана спешна помощ. Съпругът ѝ Бернар д'Ормал описва инцидента така: "Беше около 9 часа сутринта, когато Бриджит имаше затруднено дишане. Беше по-силно от обикновено, но не загуби съзнание. Нека го наречем момент на дихателно объркване".

Тогава съпругът ѝ сподели, че медиците са ѝ дали кислород и са останали до нея известно време. "Като всички хора на определена възраст, тя вече не може да понася жегата. Това се случва на 88 години. Не трябва да се напряга излишно. Пулсът ѝ е добър, сърцето ѝ също, а кръвното ѝ налягане е добро, но нещата все още са крехки", обясни той.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!