Светът се моли за Бриджит Бардо

фото: Cdrik b06 , Уикипедия

Бриджит Бардо е била приета по спешност в болница с „тежко заболяване“ след скорошна операция, съобщава Daily Mail.

91-годишната актриса е била транспортирана преди около десет дни в частната клиника „Сен-Жан“ в Тулон, където и до днес остава под наблюдение, предаде БТВ

По-рано този месец Бардо се върна у дома в Сен Тропе, след като претърпя малка операция, свързана с неизяснено заболяване. Тогава нейни представители увериха, че тя се възстановява и се чувства добре.

Актрисата има зад гърба си множество филми, има записани над 60 песни, носител е и на Ордена на Почетния легион през 1985 г., но отказва да го приеме

Сега обаче френското издание Nice-Matin съобщава, че здравословните ѝ проблеми са се влошили и тя е приета отново заради същото заболяване.

Миналия месец Бардо беше принудена публично да опровергае слухове за собствената си смърт, след като популярният френски инфлуенсър Aqababe (Анис Зитуни), известен с публикации за знаменитости, разпространи фалшива информация, че актрисата е починала. Той дори твърдеше, че „ковчегът ѝ е поръчан“.

Малко по-късно Бардо лично публикува в X: „Не знам кой идиот е разпространил тази фалшива новина за смъртта ми тази вечер, но да знаете - добре съм и не възнамерявам да си тръгвам. За сведение.“

Френски медии обаче потвърждават, че тя действително е хоспитализирана заради сериозно заболяване и е претърпяла операция, след което е била преместена от дома си в Сен Тропе отново в болницата в Тулон

