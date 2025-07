Светът се моли за Пол Гаскойн

снимка: Anything Goes With James English, Уикипедия

Легендарният футболист е открит в безсъзнание в дома му

Английската футболна легенда Пол Гаскойн беше приет спешно в болница в интензивно отделение, след като беше намерен в безсъзнание в дома си в Пул, Дорсет в петък вечер. 58-годишният бивш национал на Англия е открит от близкия си приятел и шофьор Стив Фостър, който незабавно е повикал спешна медицинска помощ, пише Дунав мост.

Гаскойн първоначално е бил настанен в интензивно отделение на болницата в Пул, но по-късно е преместен в остро медицинско отделение, където състоянието му се определя като стабилно. "Пол би искал да благодари на всички за подкрепата, която е получил от толкова много стари приятели, които му желаят добро и искат да го видят отново в най-добрата си форма", заяви Фостър от негово име.

Според близките му, Гаскойн вече не е в непосредствена опасност за живота, но медиците очакват той да остане в болница за лечение през следващите няколко дни. "Пол е в болница, което е най-доброто място, където може да бъде в момента", добави Фостър.

Семейството и близките на футболната звезда, включително дъщеря му Бианка, двете му сестри и футболни приятели като Питър Бърдсли, Крис Уодъл, Пол Мерсън и Вини Джоунс, са информирани редовно за състоянието му.

Битката с демоните

Гаскойн, известен с прякора "Газа", е една от най-талантливите футболни личности, които Англия е давала. Той е играл за клубове като Нюкасъл, Тотнъм, Лацио и Рейнджърс, като има 57 мача за националния отбор на Англия между 1988 и 1998 година.

През годините след завършването на кариерата си, Гаскойн води дълга битка с алкохолната зависимост и проблеми с психичното здраве. През 2002 година той беше приет в Залата на славата на английския футбол, но личните му проблеми продължиха да го преследват.

В неотдавнашно интервю Гаскойн беше споделил, че се чувства "по-добре, отколкото съм се чувствал от години" и че се надява да може да погледне назад към всичко, през което е преминал, с "по-различна, по-позитивна перспектива".

