Светът се моли за Жан Клод Ван Дам

Булфото

Актьорът се лекува във Франция

Жан-Клод Ван Дам, известен със своите незабравими роли в култови филми като „Кървав спорт“, претърпя операция на гърба в клиника в Еро, Франция. Легендата на бойните изкуства, който тази година навършва 64 години, прекара осем дни в лечебното заведение край Монпелие, като новината за неговото състояние бързо разтърси милионите му почитатели по света, предаде Флагман.

Операцията беше потвърдена от д-р Серж Константин, собственик на клиниката.

Не се съобщава какви са били проблемите на актьора. През годините той страда дори от биполярно разстройство.

