Светът се сблъсква с нарастващи случаи на холера

Световната здравна организация предупреди за влошаване на ситуацията с холерата, с огнища в 31 държави и растяща смъртност.

„Поради мащаба, тежестта и взаимната свързаност на тези огнища, рискът от по-нататъшно разпространение вътре в страните и между тях е изключително висок“, заявиха от организацията, предаде БГНЕС.

Според ООН, влошаването на ситуацията се дължи на конфликти и бедност, като най-уязвими са селските райони и райони, засегнати от наводнения. Холерата е остра чревна инфекция, разпространявана чрез храна и вода, замърсени с бактерии, често от изпражнения.

От 1 януари до 17 август Световната здравна организация е регистрирала 409 222 случая и 4 738 смъртни случая по света. Въпреки че случаите са с 20% по-малко в сравнение със същия период на миналата година, смъртността е нараснала с 46%.

Холерата набира скорост в няколко държави, които години наред не са регистрирали значителен брой случаи, като Република Конго и Чад, където в момента се отчитат най-високи смъртни проценти — съответно 7,7% и 6,8%.

Без адекватно лечение холерата може да убие за часове, но обикновената орална рехидратация и антибиотиците при по-тежки случаи са ефективни.

От 2021 г. се наблюдава глобално увеличение на случаите на холера и разширяване на географското ѝ разпространение.

