Светините, пред които можем да се преклоним днес във Варна

Няколко са светините, пред които жителите и гостите на Варна могат да се преклонят на днешния голям християнски празник Успение Богородично, предаде Радио Варна.

Във варненския катедрален храм „Успение Богородично“ е Богородичната мозаечна икона „Геронтиса“ (Духовна старица). Тя е донесена на 26 декември 2012 г. , с благословението на тогавашния Варненски и Великопреславски митрополит д-р Кирил, от манастира „Пантократор” на Света Гора Атон. Пресвета Богородица е изобразена в молитвена поза в цял ръст. Нейният лик е ласкав и изпълнен с милост, оставящ у всеки поклонник чувство на радост и утеха. Иконата е копие на едноименната Светогорска светиня, която се намира в съборния храм на манастира „Пантократор”.

Иконата на Пресвета Богородица „Всецарица“ в храм „Св. Атанасий“ – Варна. Тя е копие на чудотворната икона „Всецарица“ от Света Гора. С благословението на Негово Високопреосвещенство Варненския и Великопреславски митрополит Йоан и по инициатива на църковното настоятелство при храм „Св. Атанасий“ в град Варна това копие беше донесено във Варна преди десетина години.

Чудотворна икона на Пресвета Богородица се намира в старинен храм „Успение Богородично“ в град Варна. Храмът, познат на варненци като „Малката Богородица“. Той е един от най-древните в престолния град на Варненска и Великопреславска епархия. Построен е преди повече от 400 години.

Св. Богородица „Проговорившая” – дар от Атон за храм „Св. Николай Чудотворец” – Варна.

