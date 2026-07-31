Светкавица удари пътнически самолет със 106 души на борда

Снимка Пиксабей

Самолет Airbus A320 на авиокомпанията Eurowings, изпълняващ полет от Щутгарт за Виена със 106 пътници на борда, бе ударен от светкавица малко след излитането си, съобщава Bild.

В резултат на инцидента пилотите са взели решение да върнат машината обратно на летището в Щутгарт като предпазна мярка.

От авиационния превозвач потвърдиха за случилото се и уточниха, че самолетът е кацнал невредим обратно на пистата приблизително 40 минути след първоначалното си излитане.

От Eurowings бяха категорични, че безопасността на полета не е била застрашена в нито един момент от задействането на процедурата по сигурност. Веднага след кацането машина A320 е била предадена на техническите екипи за щателна инспекция за евентуални щети по корпуса и системите, а всичките 106 пътници са били бързо пренасочени и прекачени на алтернативни полети до австрийската столица, допълва Фокус.

Редактор "Екип на Петел",

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