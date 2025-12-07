Светльо Иванов: България на протестиращите рязко се различава от тази на властта

кадър бТВ

Водещият на "120 минути" по бТВ Светослав Иванов коментира протестите, които минаха и протестите, които предстоят в близките дни.

Ето какви мисли сподели:

Очевидно протестите ще продължат. Общественият взрив, който наблюдаваме в момента, далеч надхвърля електоралния актив на една или друга партия.

Не е нужно да симпатизираш на опозицията, за да имаш негативно отношение към властта, както и не е нужно да си поддръжник на президента, за да излезеш на площада.

В момента наблюдаваме хора с различни убеждения, обединени от мисълта, че тяхната България рязко се различава от България на управляващите.

Бюджетът беше само поводът, който разпали този пожар - и на жълтите павета, и от площадите в редица български градове.

Проблемът на хората с властта в момента основно е в маниера. Езикът. Поведението и демонстрацията на власт.

Нито бизнесът, нито младите, нито по-възрастните, нито тези в големите градове, нито нашите сънародници в малките градове имат търпимост към подобна комбинация.

Всеки носи своето човешко достойнство и очаква да се държат с него с уважение и според "Конституцията и законите на страната", както гласи и депутатската клетва. Особено младите, за които тонът и отношението имат същата тежест, както и съдържанието на решенията.

В обществото все по-често се появяват паралели с исторически примери, в които концентрацията на власт води до самозабрава. Историята с Комод е един от тях. Той е бил император, който от съвсем млада възраст мечтаел да бъде гладиатор.

Дори след като седнал на трона, излизал в Колизеума в бляскави доспехи, обграден от преторианската си гвардия, както Ридли Скот го визуализира във филма "Гладиатор". Но противниците му преди това били обезсилвани, упоявани, ранявани, за да може той винаги да е победител и да демонстрира на населението колко е "всесилен".

Когато неговият неминуем край настъпва, предаден от най-близките си, за Римската империя идва така наречената "година на петимата императори", защото на трона за 12 месеца се изреждат петима.

Трябва ли тази мисъл да ни притеснява?

Отговор може да даде само обществото ни, защото само то решава своето бъдеще. Ако в своето мнозинство то усеща, че няма доверие на този управленски елит, тогава има право на избор. Ако от това не произтече някаква положителна промяна, тогава ще продължим да търсим пътя.

Дойде времето, в което всеки от нас трябва да отговори честно, пред себе си - каква иска да е неговата България. Със сигурност по определени теми мненията ще са различни, но по някои въпроси ще съвпадат.

Важното е, когато дойде денят на изборите - да не пасуваш, да не се продаваш. В това няма нищо неестествено и недемократично.

Неестествено и недемократично е присъствието на 20–30 невръстни момчета с маски, с идеята, че чрез опит за провокации може да се промени посоката на събитията. В дигиталната епоха тези опити обаче рядко постигат целта си. Напротив, събуждат още повече гражданска енергия.

На тях бих казал: Момчета, сега сте млади. Но някой ден ще намерите мястото си в обществото. Вие сте част от него и то ви очаква. Сред вас със сигурност има и добри момчета, които осъзнават, че някой ги използва. След години вие няма да си спомняте името му, защото той отдавна ще е изчезнал от живота ви - може да бере малини по мрачните британски полета или да е в затвора. Вие обаче ще останете. Ще се ожените за някое красиво момиче, ще имате деца. Пожелавам ви го.

И когато някой ден те ви попитат: "Тате, ти участва ли в протестите тогава?", вие ще мълчите гузно, защото ще си спомните, че сте чупили и палили, за да компрометирате протестите на вашите връстници или на вашите родители. И този спомен ще ви тежи.

Защото истинските гладиатори не се репчат, не ходят с черни маски, не рушат. Те излизат на арената само когато трябва да се борят за свободата си, за по-слабите или някоя справедлива кауза. Оттам идва тяхната сила. И тогава те стават ценни за всяко общество.

Гладиаторите днес са всички хора, които искат България да е по-добро и справедливо място. Мнозина се отказаха и заминаха, но и те всеки ден се интересуват, преживяват и се надяват на тези, които са тук. Всичко това, което се случва днес, е част от историята.

То ще премине. Всичко преминава. Важният въпрос обаче ще бъде - как ние сме преминали през него? Защото това вече не е само история. Това е нашата лична история.

