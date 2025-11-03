Светльо Витков: Ние, българите, не сме готови за влизане на еврото, а за влизане на турската лира
Булфото
Светльо Витков изрази доста интересна гледна точка за културния дневен ред в България и приемането на еврото.
Ето какво пише той:
Има такъв народ
или
Нема такива чалгари!
В “Арена 8888” за 25/26 г.- концерти на Азис (2 поредни дни), Тони Стораро, Константин и Софка с Ку-ку бенд (4 поредни дни) + двама гръцки певци…
Билети от 40 лв. за “Гълъбарника” - до 10 000 лв за маса?!
Също така и концерти на Миро, “Стария” Криско, Графа и Папи Ханс…
Але-уя!
Ни един концерт на българска рок, хеви или пънк група в най-голямата зала в София.
Рокът остаря
и се премести в НДК!
Не, бате! Ние, българите, не сме готови за влизане на еврото, а за влизане на турската лира и въвеждане за официален език - писмен ромски.
И как стана така, че “звездите” у нашенско, са или роми, или полугейове, или и двете, с медийната подкрепа на…
Какво стана с бунта и бунтарите?
Майната му!
Скопена музика за скопени ‘ора е на мода.
Да живее третияТ пол!
Важното е, че Азис е крал! Да, предполагам… на един ранен етап.
Майната им на сите чалгари и поп диарии!
P.S.
И последно, няма как да правим участия с цена на билета - 20 лв.
Няма как!
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!