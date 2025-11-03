Светльо Витков: Ние, българите, не сме готови за влизане на еврото, а за влизане на турската лира

Булфото

Светльо Витков изрази доста интересна гледна точка за културния дневен ред в България и приемането на еврото.

Ето какво пише той:

Има такъв народ

или

Нема такива чалгари!

В “Арена 8888” за 25/26 г.- концерти на Азис (2 поредни дни), Тони Стораро, Константин и Софка с Ку-ку бенд (4 поредни дни) + двама гръцки певци…

Билети от 40 лв. за “Гълъбарника” - до 10 000 лв за маса?!

Също така и концерти на Миро, “Стария” Криско, Графа и Папи Ханс…

Але-уя!

Ни един концерт на българска рок, хеви или пънк група в най-голямата зала в София.

Рокът остаря

и се премести в НДК!

Не, бате! Ние, българите, не сме готови за влизане на еврото, а за влизане на турската лира и въвеждане за официален език - писмен ромски.

И как стана така, че “звездите” у нашенско, са или роми, или полугейове, или и двете, с медийната подкрепа на…

Какво стана с бунта и бунтарите?

Майната му!

Скопена музика за скопени ‘ора е на мода.

Да живее третияТ пол!

Важното е, че Азис е крал! Да, предполагам… на един ранен етап.

Майната им на сите чалгари и поп диарии!

P.S.

И последно, няма как да правим участия с цена на билета - 20 лв.

Няма как!

