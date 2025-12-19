Светльо Витков: Политик се бие с вестник, както мухата се бие с вестник

Булфото

"Политик се бие с вестник, както мухата се бие с вестник". Това каза пред БНР Светльо Витков, политик, продуцент, певец и лидер на "Глас народен":



"Глас народен" е добре. Още с появяването ни вестник "Уикенд", който беше на господин Пеевски, както и "Капитал" на господин Прокопиев доста агресивно скочиха - бил съм си купил "Мерцедес", което са пълни глупости, разбира се. Слави Трифонов поде тази песен след пет години, когато го тласнаха да влезе в политиката за пореден път, но този път той се огъна и влезе, та той поде тази песен за субсидия. Всъщност "Глас народен" имаше субсидия четири-пет години и през това време тези пари отиваха за избори и за някакви дейности, които са политически, тъй като Законът за политическите партии предвижда, че тези средства трябва да отидат за политическа дейност, така че да си го купя през 2013 година, как да стане? Слави ме е виждал с този автомобил и му викам - "Как може така". Много ги беше страх да не тръгнем нагоре. Тогава ДСБ най-много ни атакуваха заедно с ДПС".

"Много е важно политическата борба да е за смяна на модела, а не за овладяване на модела, защото това е опасността, която винаги последва едни протести", коментира още в интервю за предаването "Радиоточка" на програма "Хоризонт" лидерът на "Глас народен".

"Без средства една партия не може да просъществува", подчерта продуцентът:



"В "Глас народен" нямаме олигарси зад гърба си, нямаме притежания. Омразата на ДСБ към "Глас народен" е от това, че според тях сме им взели от избирателите, но всъщност това са глупости".

"Добри вълци в гората няма наистина, но доказано лоши вълци не е хубаво отново да се пускат в стадото", отбеляза политикът и певец.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!