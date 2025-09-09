Светльо Витков: Сърцето реве! Сърцето скърби!

Булфото

Светльо Витков от легендарната българска група "Хиподил" предизвиква внимание, каквото и да направи.

Той написа два реда, които доведоха до стотици коментари и реакции в социалната мрежа:

"Сърцето реве! Сърцето скърби!

Бяхме другари със тебе, обаче…", пише той и придружи текста с култова снимка от концерт.

Феновете му веднага се сетиха, че става въпрос за текст от култова негова песен.

Ето част от коментарите:

Ако в публиката има деца - "Гърба ме сърби" Поне такива са ми спомените от Хоталич

Каква човешка драма!!!

Повече няма да пия ракия, защото....

Граф Монте Криско харесва това...

Е то всеки си пее каквото си иска. Мен така ми казаха...

Има и по добра ,Защо се влюбих в теб маймуно.

Долната част на гърба ме боли...

Бате (чичо) Светльо, да илядиш! Израснал съм с твоите хитачки. Само чаках Вожда да тръгне на бачкане и поздравявах махалата с "Да ви е.. майките"!

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!