Светльо Витков: Сърцето реве! Сърцето скърби!
Булфото
Светльо Витков от легендарната българска група "Хиподил" предизвиква внимание, каквото и да направи.
Той написа два реда, които доведоха до стотици коментари и реакции в социалната мрежа:
"Сърцето реве! Сърцето скърби!
Бяхме другари със тебе, обаче…", пише той и придружи текста с култова снимка от концерт.
Феновете му веднага се сетиха, че става въпрос за текст от култова негова песен.
Ето част от коментарите:
Ако в публиката има деца - "Гърба ме сърби" Поне такива са ми спомените от Хоталич
Каква човешка драма!!!
Повече няма да пия ракия, защото....
Граф Монте Криско харесва това...
Е то всеки си пее каквото си иска. Мен така ми казаха...
Има и по добра ,Защо се влюбих в теб маймуно.
Долната част на гърба ме боли...
Бате (чичо) Светльо, да илядиш! Израснал съм с твоите хитачки. Само чаках Вожда да тръгне на бачкане и поздравявах махалата с "Да ви е.. майките"!
