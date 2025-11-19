Светне ли този индикатор на таблото, не изключвайте двигателя

Кадър Ютуб

Светлините, появяващи се на таблото пред шофьори, изпълняват много важна функция. Един от тях не се среща във всички превозни средства, а само в тези, задвижвани от дизелов двигател. Ако се появи, не трябва да изключвате двигателя при никакви обстоятелства. Само по този начин ще можете да избегнете високите разходи за регенерация на един компонент, пише automedia.investor.bg.



Огромното мнозинство от съвременните дизелови автомобили имат дизелов филтър за частици, или DPF. Той беше принудително въведен от директивата на ЕС за стандарти за емисии Euro 4 от 2006. Промените бяха до такава степен ограничителни, че производителите трябваше много бързо да намерят нов начин допълнително да почистят изгорелите газове и да намалят емисиите на вредни вещества и сажди, произтичащи от непълно изгаряне на горивото в двигателя.

DPF, FAP и GPF. Какви са разликите?

На пазара има няколко вида дизелови филтъри за частици. Въпреки това, това не променя факта, че функцията на всички те е една и съща – те са отговорни за изгарянето на изгорелите газове при много висока температура. В дизеловите автомобили се използват два типа:

• DPF - сух филтър, който използва температура около 700°C за форсаж и почистване на изгорелите газове.

• FAP – така нареченият мокър филтър, е решение, използвано основно от концерните PSA/Stellantis. За изгаряне на замърсители се използва специална течност, която позволява да се понижи температурата, необходима за почистване на изгорелите газове, до около 300°C. Благодарение на това решение, автомобилите с FAP се справят по-добре в градски условия – филтърът се запушва по-бавно и изгаря по-често, но FAP изисква редовно попълване на течност веднъж на десетки хиляди километри.

GPF, от друга страна, се използва в автомобили с бензинов агрегат под капака. Това е вид сух филтър, който работи по същия принцип като DPF. Интересното е, че се появи много по-късно - през 2014 на Mercedes S500 и не беше включен в списъка с задължително оборудване до 2018.

Проблемът с DPF най-често е резултат от кратки пътувания в града

Хората, които изминават големи разстояния по магистрали, не би трябвало да имат проблеми с филтъра за дизелови частици, защото именно за DPF условията за ефективна работа са идеални – филтърът достига правилната температура за изгаряне на замърсители. Благодарение на това не се запушва със сажди и работи правилно на десетки хиляди километри.



Въпреки това, ако шофирате основно в града, DPF се превръща в неудобство – поради недостигане на работната температура, форсажът на изгорелите газове е труден и филтърът се запушва. За да се избегне скъпа регенерация, повечето автомобили имат възможност да извършат процеса на изгаряне – обикновено това се показва с подходящата светлина на таблото.

Не изключвайте двигателя, просто спазвайте процедурата

Процесът на изгаряне DPF не е нищо особено и изисква шофьорът да измине разстояние от няколко десетки километра с постоянна скорост, което позволява на филтъра да достигне работна температура и да изгори примеси. Решенията варират от модел до модел, но обикновено се изисква шофиране със скорост над 2500 об/мин.

Затова ще е необходимо да отидете на магистралата, където не трябва да се фокусирате прекалено върху поддържането на равномерна скорост, а самият процес на изгаряне е почти незабележим. От друга страна, при коли с FAP или GPF филтър процедурата е още по-лесна и започва автоматично след изминаване на 2000-3000 км в града или 15 000-20 000 км по пътя.



Интересното е, че почистването на тези два филтъра е възможно дори в града, тъй като FAP се нуждае от много по-ниска температура, за да започне да гори, а бензиновите агрегати, оборудвани с GPF, вече номинално достигат по-високи температури на изгорелите газове.

Какви са симптомите на запушен DPF?

Първите симптоми на запушен DPF се появяват, когато е напълнен до над 80 процента от капацитета си. Тогава се появява светлината, която ви информира, че трябва да се извърши процедурата за изгаряне. Най-забележимите симптоми на запушен DPF са явен спад на мощността, прекъсване на задвижващия агрегат, падане на оборотите или липса на реакция на газта.

В крайни случаи автомобилът може да премине в авариен режим и ще бъде възможно да продължи да кара само с ниска скорост. В този случай ще бъде невъзможно да се извърши процесът на изгаряне и ще е необходимо да посетите услуга, която се занимава с филтри за частици.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!