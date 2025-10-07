Светослав Бенчев с прогноза за цената на горивата до края на годината

кадър: Нова Нюз

Председателят на Управителния съвет на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев коментира в студиото на „Твоят ден“ актуалната ситуация на световните пазари на петрол и възможното ѝ отражение върху цените на горивата у нас. Той подчерта, че сегашните колебания в добивите и котировките не предполагат сериозни промени в ценовите нива в България.

„Увеличението на добива от страна на ОПЕК с едва 137 хиляди барела дневно е далеч под очакванията на анализаторите, които прогнозираха до половин милион. Това показва, че производителите внимателно регулират пазара, за да не се стигне до свръхпредлагане. Реално, този ход няма как да окаже сериозно влияние върху крайните цени“, обясни Бенчев.

По думите му глобалният пазар в момента е в относително равновесие между търсене и предлагане, а колебанията в цената на суровия петрол с долар или два „не заслужават особено внимание“. Той уточни, че за да има реално поскъпване на горивата в България, трябва да се наблюдава стабилно повишение на петролните котировки с поне 10–15 долара за барел в рамките на 10–14 дни.

В разговора беше засегната и темата за геополитическите фактори, които традиционно оказват влияние върху петролните пазари — по-специално конфликтът в Близкия изток и обсъжданото споразумение между Израел и „Хамас“. „Рисковата премия от този конфликт вече е включена в цената на суровия петрол. Ако се стигне до реално споразумение и стабилизиране, е възможно цените леко да се понижат. Но обратното — при ескалация — може да доведе до минимално поскъпване“, поясни Бенчев.

Той обаче изрази умерен оптимизъм: „Докато президентът Тръмп е в Белия дом, очаквам цените да останат стабилни. Той никога не е толерирал високи цени на горивата, защото те влияят директно върху потреблението и икономиката“.

На въпрос за вътрешния пазар у нас, Бенчев подчерта, че в последните три месеца се отчита лек спад от около процент при основните видове горива, а през последния месец цените остават напълно стабилни. „Нямаме колебания нито нагоре, нито надолу. Това е напълно нормално в условия на стабилна суровинна среда“, допълни той.

В заключение председателят на БПГА увери, че до края на годината не се очаква сериозно поскъпване на горивата, освен ако не настъпят рязки геополитически промени или драматични сътресения на петролните борси. „Добрата новина е, че при настоящите условия няма причини за повишаване на цените. Надяваме се тенденцията на спокойствие да се запази“, обобщи Бенчев.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!