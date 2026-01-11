Светослав Иванов: Гренландия стига до България

Кадър бТВ

Водещ журналист направи поразяващ коментар по актуална тема, която вълнува света.

Ето какво каза Светослав Иванов в "120 минути":

Забравете за Венецуела. Погледът на Тръмп отново е върху Гренландия. А това вече засяга директно Европа. Свалянето на Мадуро всъщност не води до смяна на режима в Каракас.

Характерната американска лексика за „свобода и демокрация“ тотално отсъства, а опозицията, водена от нобеловия лауреат Мария Мачадо, е игнорирана.

На власт остават най-близките до Мадуро, които вече ще се подчиняват на Вашингтон. Факт, който вероятно в момента обърква и без това изстрадалите граждани на Венецуела. Да се радват ли? Да не се ли радват? Колко да се радват? Ако много се радват да не стане проблем с хората на Мадуро? Ако изобщо пък не се радват, да не би американците да го приемат като неблагодарност?

Все едно в Европа Берлинската стена да беше паднала само наполовина.

Сигналът е даден – ние ще експлоатираме петрола ви, който е много сходен по състав на руския, а другите в региона да слушат, ако не искат да ги сполети същата съдба.

Сега май идва реда на Гренландия

Това не е просто територия седем пъти по-голяма от Германия. Не е само лед и студ. Гренландия може да се разглежда и като стратегически вход към Арктика – бъдещият геополитически фронт на нашия век. Там минават новите морски маршрути, там са редките суровини, там се чертае и новият баланс на силите в света.

В битката за Арктика се сблъскват интересите на САЩ, Китай, Русия и далеч по-малките Дания, Норвегия и Швеция. Години наред геополитическото лидерство в Арктика традиционно беше свързвано с руснаците, но с развитието на технологиите и Китай настъпва все повече в най-сложния регион в света от метеорологична гледна точка. Глобалното затопляне и топенето на ледовете прави този регион още по-апетитен от гледна точка на бъдещо експлоатиране на гигантските природни ресурси в шелфа и под изтъняващите ледове.

А това вече ни засяга директно – и политически и стратегически. Защото Гренландия е част от Кралство Дания. Днес островът има самоуправление, но външната политика и отбраната са отговорност на Дания.

По ирония на геополитическата съдба – датското председателство на ЕС приключи само преди 10 дни. Представете си ситуация, в която страна членка на НАТО слага ръка върху територия на друга страна-членка на НАТО и някои държави не реагират. Тогава съюзът ни започва да губи смисъла си.

НАТО веднъж е изпадало в подобна ситуация. През 1974 г., когато временно Гърция напуска военната структура на организацията заради конфликта с Турция около Северен Кипър. Атина обвинява САЩ и НАТО, че не санкционират Турция. От този случай става ясно едно – Алиансът няма механизъм „да накаже“ държава за конфликт с друг съюзник.

В резултат на това Гърция остава шест години извън военното планиране на НАТО. Подобна ситуация може да се породи и сега, но с участието на стожера на Алианса – САЩ. До този момент всички Скандинавски държави, плюс Великобритания и Франция подкрепят Дания. Но под повърхността, както отбелязва „Икономист“ – в Европа „започва да се усеща паника“. Държавите като България мълчат, но в случай на едностранни действия от САЩ, ще трябва да заемат позиция.

Като цяло Гренландия се очертава като един от геополитическите проблеми, които ще бележат предизборните кампании в повечето европейски държави, включително и България. Има потенциал въпросът „Чий е Крим?“ да се модифицира и в „Чия е Гренландия?“ като символ на позицията дали една политическа формация е с Европа или не. А това е доста коварен въпрос, който има потенциал да доведе до разклащане на политическата идентичност, особено сред формации, определящи себе си като „проевропейски“, но в същото време и като „протръмпистки“. Представете си отговор, в който се чете колебание. Това автоматично ще бъде възприемано като антиевропейска реторика.

Отговорът по отношение на Мадуро беше доста по-лесен – диктатор, популист, под санкции – с две думи – да го осъдиш беше доста по-лесно. С Гренландия идва трудното.

Не трябва да има съмнение, че в момента тече подготовка по план за присъединяването на Гренландия към САЩ и се обсъждат различни варианти как да се случи това. Анексията е най-малко вероятният вариант, но има и други начини.

Европа е объркана, а хаосът се усилва с всеки следващ статус на близки до президента Тръмп. Като карта на света и думите:

Това е нашето полукълбо – казала Америка.

Така ли? Откога? – попитала Европа.

Oще от времето на първата оферта на Труман към Дания – отговорили във Вашингтон.

Затова решавайте. Нямате много време.

