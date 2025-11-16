Светослав Иванов: Не вярвайте на управляващите, че няма да го направят

Кадър БТВ

Не ми се иска да смятаме, че 2026-а ще е годината на атаката на властта срещу собствените си граждани. Не ми се иска да смятаме, че 2026-а ще е година на атака по джоба на всички хора, които работят в частния бизнес. Най-малкото това няма да е честно, защото се получава едно изкуствено настройване и разделение на работещите в частния и тези, които работят в държавния сектор.

Не е честно и да залитаме в крайности и да лепим етикети на лекарите и учителите, приравнявайки ги с онези държавни служители по разни агенции, бордове и бордчета, които си разпределят бонуси в размер на десетки хиляди.

Но трябва да го кажем направо - през 2026-а работещите в частния бизнес ще получават по-малко, а много работодатели няма увеличат заплатите, защото ще трябва да плащат по-високи осигуровки и данъци, при непроменена производителност.

Дори в някои сектори може да има съкращения в синхрон с икономическото изоставане на Европа и навлизането на изкуствения интелект.

„Като хвърляте пари, а нямате достатъчно произведено за тези пари, натискът е върху цените“, обясни управляващият директор на Международния валутен фонд

НСИ вече официално потвърждава, че средната заплата в бюджетната сфера е по-висока от частния бизнес. Според анализатори, това е сигнал за тревога в една икономика и показва дисбаланс с големи рискове. Ето и някои от ефектите, описани и от Европейската комисия и от Международния валутен фонд, които произтичат от режима на свръхразходи за труд в бюджетната сфера. Изтичане на кадри от частния бизнес към държавата, а не обратното.

Това ще изкриви още по-силно пазара на труда и ще подложи бюджета на още по-силен натиск. Ще растат разходите за администрацията, което означава още по-големи дефицити, заеми и перспектива за още по-високи данъци и осигуровки, за да може тази тежка държава да бъде захранвана с още и още пари.

Не вярвайте на управляващите, че няма да го направят. Те така говореха и миналата година. Ще бъдат принудени да го направят, защото те самите се вкараха в този капан с предизборните бюджети и помпане на парите в обществената сфера. Производителността ще пада, фирмите ще губят конкурентоспособност, а растежът ще започне да се забавя.

В системата, в която заплатата зависи не от резултат, а от ранг, стаж и партийна близост, няма динамика. Има застой. И отлив на инвестиции.

Втората атака ще дойде от местната власт. Месеци наред чуваме призиви да не се използва еврозоната за спекулативно повишаване на цените, като за най-престъпен грях беше сочено автоматичната подмяна на цената на една стока или услуга от левове в евро. Точно това, което реши Столичния общински съвет в петък.

Паркирането в синя зона автоматично от 2 лева - става 2 евро. Без предупреждение, столичните съветници решиха да използват точно този момент, за да направят това, което властите от месеци предупреждават бизнеса да не прави. Тук не коментирам мотивите, София отдавна е пренаселена с автомобили град, който се нуждае от мерки. Може би поскъпването и ограниченията са неизбежни, но тук става въпрос за времето и начина на това повишение и неговите последствия.

Това ще е пример, който ще бъде използван и от други градове. Ако местна власт в столицата задава модел на кръгло „лев към евро“ преобразуване, това може да доведе до спекулативни корекции от други участници на пазара. Тогава кой ще спре търговците да не се пробват, особено за по-евтините стоки и услуги - кафе от два лева на две евро, някоя друга стока от четири лева на четири евро и инфлация, здравей! Как си?

Ходи после обяснявай, че причината не е в еврото, а в българските управляващи.

2026-а ще е годината на атаките. Ще атакуват по всички фронтове, в една все по-трудна среда да живееш предсказуемо и почтено.

