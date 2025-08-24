Светослав Иванов се завърна по БТВ, но не в България

Кадър БТВ

Светослав Иванов изненадващо се появи в ефира на БТВ отново след почивката през лятото, но не в България, а в Киев.

bTV в сърцето на Украйна – страната посрещна националния си празник. В понеделник, 25 август, в Киев ще се проведе годишната Молитвена закуска, която е под патронажа на президента Володимир Зеленски.

Събитието ще събере стотици официални лица, духовници от различни религии и общественици – които втори ден пристигат в Киев от различни точки на света. Събитието води корените си от САЩ, където Mолитвената закуска с президента се провежда всяка година, от времето на държавния глава Дуайт Айзенхауер (1953 – 1961).

Сред поканените е и водещият на „120 минути“ по bTV Светослав Иванов.

На 24 август през 1991 година Украйна обявява независимост и се отделя от Съветския съюз.

И този национален празник преминава под сянката на руски въздушни удари, които зачестиха особено през последните седмици, паралелно с опитите на американския президент Доналд Тръмп да излезе с мирна инициатива.

От площада пред храма „Света София“ в центъра на Киев, президентът Зеленски призова за още по-силен натиск върху Кремъл в търсенето на мир.

„Всеки ден ние връщаме по малко от тази война там, откъдето е дошла – в руското небе и на руската земя. И с всяка стъпка от тази война там, с натиска върху Русия, с техните реални загуби знаем, че мирът за Украйна се приближава“, каза Зеленски.

До Зеленски днес застана премиерът на Канада Марк Карни. На площада място зае и специалният пратеник на Тръмп за Украйна – Кийт Келог. Тук са военните министри на редица европейски държави.

Сред гостите има и български представители – председателят и заместник-председателят на парламентарната комисия по отбрана Христо Гаджев и Ивайло Мирчев, президентът на Атлантическия клуб Соломон Паси, съпредседателят на Атлантическия съвет Иван Анчев, бившите военни министри Тодор Тагарев и Велизар Шаламанов, както и пиар експертът Максим Бехар.

