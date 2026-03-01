Светослав Иванов скастри Цветан Цветанов след мръсна дума: Само да ви помоля да спазваме приличен език по телевизията

Кадър БТВ

Бившият вътрешен министър Цветан Цветанов допусна голям гаф в ефир. Той участва в предаването "120 минути" по bTV.

Цветанов коментира различни теми - от терористичния атентат в Бургас, през рокадите в МВР, случая "Петрохан" и предстоящите избори, предаде блиц

"Всичко, което ще предстои в предстоящата кандидат-парламентарна кампания, аз съм убеден, че тя ще мине през призмата на на педофилия, на пе*.раси, и на всичко това, което всъщност ще измести фокуса върху обективността на това, което трябва да се случи", каза той по отношение на разследването за "Петрохан" и "Околчица".

"Най-болезненото е, че когато правиш и подобни кадрови промени, когато извикваш определен служител, който е водещ по разследването, и то, забележете, не на работното ти място в МВР, а в ресторант "Ниагара", това означава, че отваряш възможността за приказка и за всякакви възможни интерпретации", добави той във връзка с действията на служебния министър на МВР в последните дни.

Водещият Светослав Иванов не го остави да си довърши мисълта: "Само да ви помоля да спазваме приличен език по телевизията. Гледат ни много хора".

"Съжалявам. Но понеже това е терминология, която използваха и разследващите на моменти, и политически лица", оправда се Цветанов.

