Светослав Малинов: Не мога да си представя ПБ да има друг кандидат президент освен Йотова

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Би трябвало всички останали партии в НС, без Възраждане, да се опитат да действат заедно и първият тест, затова дали те ще могат да се противопоставят на "Прогресивна България", наистина са президентските избори, каза в интервю пред БНР проф. Светослав Малинов, политолог и преподавател.

"Но понеже пътят не е изминат, ще трябва да го измине кандидатът, който да направи опит да обедини избирателите. Защото лидерите на тези партии дълго време няма да са в добри отношения, а може би винаги", каза той.

Според него макар и да е формално първата обявена кандидат-президентска двойка, Илияна Йотова е на терена, макар и без подгласник, и то от доста време:

"Аз лично не мога да си представя "Прогресивна България" да има друг кандидат. Това означава да се дискредитира Йотова, а от там косвено и Румен Радев. Означава, че няма усещане за приемственост и лоялност на бившия държавен глава и в човешки план е недостойно поведение. Разбира се Йотова не е направила нещо, което да отблъсне избиратели на ПБ. Бих приел Йотова за безспорен кандидат на ПБ. За нейния вице стои отворен въпросът."

В "Нещо повече" той коментира и спряганията за вице на Йотова проф. Даниел Вълчев и неговата активност в последно време:

"Той очевидно би искал да се кандидатира, но знаем начина на протичане на президентските избори. Не мога да разбера откъде би дошла солидна подкрепа за него. Ще има много кандидати на президентските избори за всякакви други цели. Но, докато не видя реални възможности, част от политическите формации в страна да застанат зад него, няма смисъл да говорим. Аз в момента не виждам такива зад декана на ЮФ в СУ "Св. Климент Охридски", симпатичният Даниел Вълчев."

Относно предложението на ГЕРБ към демократичната общност да излязат с общ кандидат, политологът проф. Малинов каза, че "това ще реши съответният кандидат":

"Защото той, ако реши да тръгне на подобна надпартийна подкрепа, трябва да организира кампанията, посланията и номинациите, с които да привлича, а не да отблъсква избиратели на колкото може повече партии. Дали такъв кандидат ще се държи по подходящия начин? Но зад заявката на ГЕРБ се крие нещо разумно, дали не е дошъл моментът ГЕРБ и ПП, и ДБ, които бяха в непримирима опозиция, да намерят човек, който да подкрепят без да жертват избирателите си. Защото този кандидат би се изправил на балотаж срещу "Прогресивна България" като сериозен противник."

А първият обявен кандидат-президентски тандем Николай Ненчев - Цвета Кирилова от БЗНС, той определи, че не са дразнещи, защото са от малка партия.

Редактор "Екип на Петел",

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