Световен шампион подари медала си на своя дядо

Стопкадър Х

Педро Поро, който стана световен шампион с Испания, направи мечтан подарък на любим роднина. 26-годишният бранител подари златния си медал от Мондиала на дядо си, а видео, качено в мрежите, показва емоциите на двамата.

Играчът на Тотнъм е израснал с баба си и дядо си, тъй като родителите му са работили много, пише Блиц.

Поро не крие, че е изключително привързан към възрастния човек. Когато е тренирал като дете, дядо му Антонио Сасуеда често го водил и прибирал от тренировки. Още тогава връзката между двамата станала желязна.

Педро си дал дума, че ако спечели титлата с Испания, ще връчи медала на дядо си. Така и се случи.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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