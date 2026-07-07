Световна шампионка дойде на "Тича"

Снимка Фейсбук, ПФК Черно море

Четирикратната световна шампионка по художествена гимнастика Михаела Рангелова от клуб ФАФА посети днешната тренировка на Черно море на стадион „Тича“. Младата гимнастичка, която е подкрепена от Фондация „Живот със Синдром на Даун“, се срещна с футболистите, разговаря с тях и се снима преди началото на заниманието, като внесе настроение и вдъхновение сред „моряците“.

Това написаха на страницата на ПФК Черно море във Фейсбук.

Михаела Рангелова е само на 14 години, родом от Варна, но живее и тренира в София. На Световното първенство по художествена гимнастика за спортисти със Синдром на Даун, проведено в София, тя завоюва четири златни медала – на бухалки, лента, обръч и топка, както и сребро в многобоя.

Успехите ѝ я превръщат в едно от най-ярките млади имена в спорта и пример за силен дух и упоритост, се казва още в публикацията.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!