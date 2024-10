Световна верига влиза в мощно в България и клати трона на Лидл, Билла и Кауфланд

Кадър Уикипедия, Akhmad Fauzi

Чрез гръцкия си филиал Carrefour планира значително разширяване на своите обекти на Балканите. В началото на 2024 г. се бяха отворени първите магазини в България, а съвсем скоро компанията ще обяви, че ще разшири дейността си и на сръбския пазар, предаде Фокус

Според уебсайта на Retail Serbia, Retail and More, ексклузивен партньор на Carrefour от Гърция, е създал свое собствено дъщерно дружество в Сърбия. След подписването на договор с френската група, гръцката компания потърси партньор в Сърбия, но тъй като това не се случи, започнаха преговори за придобиване на известна местна верига. Тези преговори са във финалната си фаза и е почти сигурно френската верига да се появи в и Сърбия през следващата година.



Неофициално в момента групата преговаря и за евентуално придобиване в България. Съгласно предишно споразумение Retail and More, в сътрудничество със своя партньор, планира да ребрандира магазините Parkmart и ALDO в търговски обекти на Carrefour в България, докато се очаква по-нататъшно разширяване и потенциални придобивания на вътрешния пазар, съобщават още сръбски медии.



Групата държи всички права за френската компания Carrefour на пазарите в Гърция, Кипър, Сърбия, България, Северна Македония, Албания и Черна гора.

