Световната боксова асоциация може да отнеме световната титла на Кубрат Пулев

Световната боксова асоциация може да отнеме титлата на Кубрат Пулев. В началото на миналата седмица от WBA наредиха на най-добрия български боксьор след професионалистите да защитава пояса си срещу Моузес Итаума. Оказва се обаче, че Пулев и неговият щаб вече са били уговорили двубой с руснака Мурат Гасиев, като договорът между двете страни вече е бил подписан. Поради тази причина Итаума ще трябва да изчака преди да се изправи срещу Кобрата, предаде Актуално

Галата за доброволната защита на регулярната световна титла на Пулев се организира от президента на аматьорски бок Умар Кремльов, който през години се забърка в сериозни скандали. Той управлява централата, чиито права бяха отнети от МОК, и прави през декември уникални боеве за аматьори и професионалисти. Така Пулев няма да изпълни наредбата на световната боксова асоциация WBA и това може да доведе за сериозни последствия за родния боксьор.

Промоутърът на Итаума - Франк Уорън, е категоричен, че рано или късно Пулев трябва да се бие с британеца. Говори се, че на младата звезда му е било предложено да има мач преди двубоя на Кубрат с Гасиев, но Уорън категорично е отказал. В края на минлата година Моузес направи някои спорни изказвания по адрес на българина, призовавайки го да се пенсионира, тъй като е твърде стар.

