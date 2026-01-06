Световни медии: Челси дава 130 милиона за Винисиус Жуниор

Кадър Ютуб

Възможно е един от най‑шумните трансфери в световния футбол да стане факт още тази зима. Според множество международни медии Винисиус Жуниор е бил предложен на Челси, а бразилецът бил склонен да продължи кариерата си във Висшата лига.

Реал Мадрид все още не е постигнал споразумение с Винисиус за нов договор. Контрактът на звездата изтича през 2027 г. Това дава основание на доста клубове да следят ситуацията и евентуално да се опитат да го привлекат, за да не го изпуснат без трансферна сума, предава БТВ спорт.

Британските и европейски издания съобщават, че Челси обмисля мащабен трансфер — с оферта, варираща между £130 млн. и €150 млн., което би било едно от най‑големите вложения в историята на лондонския клуб.

Chelsea are putting together a package worth £130m in an attempt to convince Real Madrid into selling Brazil winger Vinicius Jr.

Все още не е ясно дали от Реал са склонни да се разделят със своя флангови нападател. Ако обаче новият договор не бъде постигнат в най-кратки срокове, „белият балет“ може да разгледа оферти, вместо да рискува да го загуби като свободен агент.

