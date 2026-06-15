Световни музикални звезди откриват 100-годишния юбилей на ММФ "Варненско лято"

снимка: Община Варна

На 27 юни 2026 г. от 20:00 ч. в Фестивален и конгресен център, Зала 1 ще бъде официално открито юбилейното издание, посветено на 100-годишнината на Международния музикален фестивал „Варненско лято“ – най-старият музикален фестивал в България. Откриващият концерт събира на една сцена Симфоничния оркестър и Хора на Държавна опера – Варна, Смесения хор на Българското национално радио, Детски хор „Добри Христов“ – Варна и световноизвестните солисти Дмитрий Ситковецки (цигулка), Андрей Йоница (виолончело) и Бари Дъглас (пиано) под диригентството на Деляна Лазарова.

По дългогодишна традиция откриващият концерт е поверен на Варненския държавен симфоничен оркестър, който тази година чества своята 80-годишнина. На пулта пред Симфоничния оркестър на Държавна опера – Варна ще застане Деляна Лазарова, която, след високо оценения си дебют на BBC Proms със Симфоничния оркестър на BBC Шотландия, продължава пътя си към най-високата орбита сред новите звезди в диригентското изкуство, съобщават от общинската администрация.

Програмата на вечерта започва с емблематичната Рапсодия „Вардар“ от Панчо Владигеров, превърнала се в музикален химн на фестивала и продължава със световната премиера на Кантата-поема за „най-българското време“ – 1876 от проф. Милко Коларов – ученик на Владигеров и един от най-значимите съвременни български творци на класическа музика, роден във Варна. Монументалната творба е създадена специално за юбилейното издание на фестивала и е посветена на 150 години от Априлската епопея. Написана за голям симфоничен оркестър, смесен хор, детски хор, соло сопран и четец, тя ще прозвучи в изпълнение на Смесения хор на БНР, Хора на Държавна опера – Варна, Детски хор „Добри Христов“, сопраното Илина Михайлова и актьора Мариус Донкин. За премиерното изпълнение проф. Милко Коларов лично избира Детски хор „Добри Христов“ при ЦПЛР – Общински детски комплекс – Варна с диригент Галина Станишева. Участието на хора, носещ името на един от създателите на фестивала, придава допълнителна символика на юбилейната вечер.

Кулминация на вечерта ще бъде Тройният концерт за цигулка, виолончело и пиано в до мажор от Лудвиг ван Бетовен, изпълнен от тримата великолепни музиканти: Бари Дъглас – едно от световните имена в клавирната музика, победител от конкурса „Чайковски“ през 1986 г.; Дмитрий Ситковецки, за когото да свири с най-големите оркестри е ежедневие, истинска ренесансова личност – цигулар, диригент, писател, вдъхновител, ментор и младият виолончелист Андрей Йоница, носител на Първа награда и Златен медал от конкурса „Чайковски“ 2015, с първи награди от конкурсите „Попер“ и „Хачатурян“.

Откриващият концерт поставя началото на една от най-мащабните програми в историята на фестивала. В юбилейното си издание Международният музикален фестивал „Варненско лято“ ще представи над 30 събития с участието на повече от 1000 музиканти от България, Европа и света.

Сред най-очакваните гостувания е първото посещение в България на Симфоничния оркестър на BBC Лондон под диригентството на Сакари Орамо. Във фестивалната програма участват още Симфоничният радиооркестър Берлин с главен диригент Владимир Юровски и Младежкият оркестър на Европейския съюз, който отбелязва своята 50-годишнина.

Фестивалната публика ще има възможност да чуе световни солисти като Франческо Пиемонтези, Юлия Фишер, Юлия Хаген, Софи Дерво и Виви Василева, както и престижни камерни състави като Camerata Salzburg, Виенския камерен оркестър, Concentus Musicus Wien и Кралския камерен оркестър на Валония.

Специално място в програмата заема отбелязването на 100 години от първите „Летни музикални тържества“ във Варна. На 23 юли, точно век след историческото начало на фестивала, Софийската филхармония под диригентството на Найден Тодоров ще представи юбилеен концерт с изцяло българска програма. Публиката ще може да чуе и възстановки на исторически концертни програми от 1926 година.

Сред акцентите на юбилейното издание са още световни премиери, честването на 270 години от рождението на Моцарт, джазови проекти, посветени на 100 години от рождението на Оскар Питърсън, Международната лятна академия и Международният музикологичен симпозиум, посветен на

Още от програмата на фестивала:

https://varnasummerfest.org/% D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80% D0%B0%D0%BC%D0%B0

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!