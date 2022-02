Световните банки обсъждат открито опасността от ядрена война

Пиксабей

Международните банки говорят открито за това, как войната между Русия и Украйна ще се отрази на бизнеса, информира Сиатъл таймс. Но по между си банките обсъждат и нещо друго - опасността от ядрена война.

По думите на Алекс Янгър, бивш шеф на МИ-6 и сегашен съветник на Goldman Sachs Group, за пръв път от повече от 30 години заплахата от ядрена война е напълно реална.

Това е разтърсващ пример за това, как банките навлизат в непознати води с тази тема. Навлизането на руските танкове в Русия накара банкерите да треперят.

Банки като Deutsche Bank и Commerzbank, заявиха че директната им финансова експозиция в Русия е добре ограничена. По думите им Сосиете Женерал експресбанк, Уникредит и Райффайзен банк имат солидно присъствие на руска територия, предаде Нюз.бг.

Новите санкции наложени от Белия дом, Брюксел и Даунинг стрийт са доста тежки и е трудно да се определи техния размер. Банковите акции спаднаха за първи от началото на пандемията. Инвеститори оцениха рисковете за световната икономика и търговията с лично богатство.

Банките са предприели спешни действия, за да изгладят търговската си експозиция към контрагенти, подкрепени с руски пари. UBS Group действа бързо, като ограничи експозицията си на руски активи. Това доведе до вълна от телефонни разговори от клиенти, които използват руски облигации като обезпечение.

Банките на Уол Стрийт също са в голям риск. Компании като JPMorgan Chase & Co., Citigroup и Bank of New York Mellon оперират с огромни финансови средства, които придвижват по света чрез своите касови услуги и това ги превръща в едни от изпълнителите на санкциите. Всеки път когато се извършва транзакция със санкциониран субект, банката трябва да я блокира и да замрази сметката.

"Дори и санкционираните руски банки да не са ваш клиент, няма как да знаете със сигурност дали транзакцията ви няма да премина през руска банка.", сподели Ерик Ли, шеф на транзакциите в Coalition Greenwich. Веригата на действията е много сложна, добави той.

