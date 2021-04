Световните медии: Легендарният рапър DMX се бори за живота си след свръхдоза

снимка: MissyElliott, Туитър

Ърл Симънс (на английски: Earl Simmons), по-известен под прякора си DMX (Dark Man X), е американски рапър от Йонкърс, Ню Йорк. Роден е на 18 декември 1970 година, но става известен в края на 1990-те години със своят първи албум – ...And then there was X, и с една от най-известните му песни до днес – Party Up (Up in Here).

50-годишният рапър DMX е в критично състояние след инфаркт, причинен от свръхдоза наркотици, съобщава АНСА и БНТ.

Музикантът с истинско име е Ърл Симънс е приел свръхдоза наркотици в петък вечерта в дома си в Ню Йорк, което е довело до сърдечни проблеми. Той е приет в болница и е в интензивното отделение, където се бори за живота си.

DMX, което означава Dark Man X, става особено известен в края на 90-те години с готическите си рими, подчертани от дълбокия вокален тембър и се счита за един от най-влиятелните рап изпълнители в музикалния свят.

Други популярни рапъри изразиха подкрепа за колегата си в социалните медии, като споделиха, че се молят за него и пожелават сила на семейството му.

Prayers for DMX and his family🙏🏾💜 pic.twitter.com/NhKIx0aAyj

— Missy Elliott (@MissyElliott) April 3, 2021

Powerful. Sending this type of prayer out to DMX & his family right now 🙏 pic.twitter.com/bq9vbKDtt1

