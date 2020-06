Световните медии за смъртта на Кристо: Той направи хората да ходят по вода и превърна света в галерия, както Шекспир в сцена

Кадър Twitter

Роденият в България творец не се интересуваше от стерилно белите стени на модерните музеи, искаше да превърне ежедневието в изкуство, пише Би Би Си, предаде Вести

Американски, италиански, френски, британски медии отразяват сред водещите си теми новината за кончината на Христо Явашев - Кристо.

За италианците Кристо ще си остане завинаги творецът, който направи възможно за хората да вървят по вода, пише в. "Кориере дела сера", припомняйки, че благодарение на проекта на Кристо "Плаващите кейове" хората можаха на вървят по повърхността на езерото Изео в Северна Италия от градчето Сулцано до остров Монте Изола и това остана за тях незабравимо изживяване.

Човекът, който опаковаше света, вече го няма, пише в. "Република". Вестникът припомня, че Кристо се е водил от принципа, че ако скриеш нещо (чрез опаковането), то всъщност разкриващ скритото нещо в една различна реалност, която е може би по-автентична, по-малко повърхностна.

Сбогом на твореца Кристо, мечтателят на невъзможното, пише в. "Стампа".

Смъртта на Кристо сложи край на неговата монументална авантюра, пише в. "Фигаро". С модерното си изкуство той наложи една визия XXL, която смесва пейзаж, архитектура, скулптура и детска мечта, допълва изданието и пише, че неговият проект за опаковане на Триумфалната арка ще бъде осъществен въпреки кончината му.

Кристо и съпругата му Жан-Клод се превърнаха в майстори на изкуството да трансформират пространството, опаковайки го, отбелязва в. "Монд".

Планини, музеи, мостове и Сентръл парк бяха само част от нещата, които Кристо и неговата съпруга Жан-Клод използваха, за да направят едно поразително и популярно изкуство, посочва в. "Ню Йорк таймс".



Дръзкият творец, който опакова сгради, паркове и пейзажи почина. Инсталациите на Кристо разшириха дефиницията и разбирането за съвременното изкуство, пише в. "Вашингтон пост".

Британският в. "Гардиън" припомня проектите на Кристо и Жан-Клод и начините, по които творците са ги финансирали. Шекспир беше казал, че целият свят е сцена, а Кристо ни показа, че светът е галерия на изкуството, пише Би Би Си. Но роденият в България творец не се интересуваше от стерилно белите стени на модерните музеи, където предметите съществуваха отделно от ежедневния живот. Той искаше да превърне ежедневието в изкуство, да направи така, че хората да погледнат отново и да помислят отново за онова, което ги заобикаля. И той постигна това по пътя на намесата, като опаковаше сгради или природи обекти, като и в двата случая превръщаше студените, твърди структури в чувствени и крехки скулптури, допълва Би Би Си.

Кристо беше майсторът на опаковането и на ефимерното, припомня Франс прес. Асошиейтед прес пък отбелязва, че Кристо беше известен с масивните си, но и преходни и мимолетни творби.

